Le Guide suprême s'est adressé aux Iraniens à l'occasion de Norouz et de l'Eid ul-Mab'ath

Téhéran (IRNA)- Le bureau du Guide suprême avait publié la semaine dernière un communiqué informant que le Guide de la Révolution islamique, avait annulé son discours du Nouvel An qui était censé avoir lieu le 20 mars 2020, comme d’habitude, au sanctuaire de l’Imam Réza (AS) dans la ville de Machhad, nord-est de l'Iran, et ce, conformément aux recommandations des responsables de la santé visant à empêcher la propagation du coronavirus dans le pays. Or, dans la matinée du dimanche 22 mars 2020, l'Ayatollah Sayed Ali Khameni, Guide suprême de la Révolution islamique, s'est adressé aux Iraniens à l'occasion de Norouz et de l'Eid ul-Mab'ath. L'adresse a été diffusée (En Direct) à la télévision nationale.