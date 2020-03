Téhéran (IRNA)- En pleine crise sanitaire, le personnel soignant travaille sans relâche. Dans une tenue où on ne voit que les yeux, les médecins, infirmiers, aides-soignants et tant d’autres, ils sont nos héros quotidiens. Malgré des conditions difficiles, ils sont là, jour et nuit, parfois même au péril de leur vie, pour soigner, soutenir, accompagner nos malades. Pour faciliter la tâche, le plus important c’est que tout le monde reste à la maison. (Photos: Hassan Shiravani)