Confinement: des hauts-lieux touristiques fermés à Ispahan

Ispahan (IRNA)- La ville historique d'Ispahan, réputée pour sa belle architecture iranienne, ses ponts, ses mosquées et ses minarets, tous incontournables, vit aujourd'hui une ambiance différente en raison de l’épidémie du nouveau coronavirus et de la fermeture des centres touristiques malgré les vacances du Nouvel An iranien et la période de Nowruz qui est en général la meilleure période pour visiter l'Iran car le printemps fait reverdir le pays.

Les autorités ont pris plusieurs mesures pour limiter la propagation du virus mortel de Covid-19. Tout déplacement inutile est donc interdit dans le pays. Les commerces sont fermés, à l’exception des magasins de produits alimentaires et de première nécessité. Les lieux touristiques sont également fermés.