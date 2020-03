Hamedan (IRNA)-Alors que l’ombre de la crise sanitaire est là et que le nouveau coronavirus joue toujours les trouble-fêtes, la ville de Malayer à l’ouest de l’Iran a accueilli le printemps 2020 en installant plus de 50 éléments dans divers coins de la ville à côté d’une super-floraison. Le spectacle printanier est de retour... plus beau que jamais ! Mais le confinement n'est pas propice pour profiter du beau temps (il faut absolument rester chez soi).