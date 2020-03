Le parc touristique El-Goli de Tabriz ferme temporairement ses portes afin de respecter le plan de distanciation sociale

Téhéran (IRNA)- Les autorités ont annoncé vendredi 27 mars, le lancement d'un plan de distanciation sociale d'une semaine pour faire face à l'épidémie de coronavirus qui sévit dans le pays. Ce plan prévoit la fermeture de tous les écoles, universités, centres commerciaux, parcs, piscines et installations de divertissement pendant cette période, dans le but de mettre un terme aux rassemblements et d'éviter les déplacements inutiles. En outre, des restrictions supplémentaires sont imposées aux voyages interurbains par avion, train et bus.(Photos: Maryam Yousefi)