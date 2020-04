Les marais salants de Miami à Semnān

Téhéran (IRNA)- Bien que difficiles d'accès, les grottes de sel de la province de Semnān sont non seulement parmi les merveilles naturelles les plus enchanteresses de l'Iran, mais sont également réputées pour leurs caractéristiques thérapeutiques et antibactériennes. Les cristaux de sel, les dômes de sel et les grottes de sel de la province sont de différentes couleurs comme le vert, le bleu azur et le violet. Ils peuvent constituer une excellente source de revenus si davantage d'investissements y sont réalisés.