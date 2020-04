En image une journée chargée du premier vice-président Jahanguiri

Téhéran (IRNA)-Le premier vice-président iranien, Eshaq Jahanguiri, a inauguré mardi matin 7 avril la ligne de production de masques médicaux et filtrants dans la cité de Nasir Abad dans la région industrielle de Robat-Karim en banlieue de la capitale Téhéran. M.Jahanguiri a également visité l’autoroute Téhéran-Saveh pour voir de près la mise en œuvre des restrictions de circulation décidées dans le cadre du plan de la distanciation sociale en cette période de crise sanitaire provoquée par l’épidémie du Covid-19. Il a également visité des systèmes douaniers intelligents et électroniques de l'aéroport international de l’Imam Khomeiny et participé à un symposium sur les actions douanières de l'Iran dans le cadre des plans de lutte du pays contre la pandémie mortelle du coronavirus.