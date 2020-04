Fête de Mi-Cha’aban : spectacle grandiose de vidéo-mapping sur la Tour Azadi de Téhéran

Téhéran(IRAN)-A l’occasion de l'anniversaire de la bienheureuse naissance du Vénéré Imam du Temps, Mahdi Promis, 12ème Imam des Musulmans, Salvateur de l’humanité (Que Dieu hâte sa parousie), la Tour Azadi (Liberté) de Téhéran a été illuminée le mercredi soir 8 avril 2020.

L’Attente dans la doctrine chiite est une attente qui pousse vers le soutien des pauvres et la lutte contre l’injustice, le colonialisme et l’exploitation des opprimés. Ceux qui attendent la réapparition de Mahdi, le Sauveur Promis, sont disposés et prêts à se tenir à côté de lui et à établir la justice mondiale et la paix véritable sous sa direction.

Toutes les nations ont prédit cette bonne nouvelle. Et cette année le mercredi, 8 avril, est l’anniversaire de naissance opulente de l’Imam al-Mahdi, le Sauveur de l’humanité des mains des tyrans et des oppresseurs. La Tour Azadi de Téhéran par ce spectacle de lumière a partagé cette joie commémorant ce jour qui marque le jour anniversaire du Sauveur et du Vrai Réformateur universel, le Mahdi Promis (P).

