Jardin Eram de Chiraz : le coronavirus et le confinement à l’heure du printemps

Chiraz (IRNA)-Le jardin botanique d'Eram de Chiraz au sud de l’Iran est fermé, tout comme d’autres lieux touristiques et historiques de la ville, pendant la période de confinement imposée par la dangereuse épidémie du nouveau coronavirus. Le jardin Eram de Chiraz est l'un des plus beaux jardins de la ville ultra touristiques iranienne, surtout au printemps. On ignore la date exacte de sa reconstruction, mais les premières descriptions sur de ce beau jardin se retrouvent dans des récits de voyage parus aux Xe et XIe siècles de l’hégire. Le jardin d'Eram de Chiraz, avec huit autres jardins iraniens, ont été inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 27 juin 2011 lors de la 35e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO.