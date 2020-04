Iran : la Maison Qavam à Chiraz

IRNA(Chiraz) – La Maison Qavam ou Narendjestan-e Ghavam est une résidence historique et traditionnelle persane située à Chiraz (au sud de l’Iran), près de la médersa du Khan. Narenjestan-Ghavam est un chef-d'œuvre architectural au cœur de la ville touristique de Chiraz et un exemple d'un beau jardin iranien, datant de la période Qajar. Ce bâtiment précieux a été construit par l'ordre d'Ali Mohammad Khan Ghavam. Il est divisé en deux parties extérieure (Birourni) et intérieure (Andarouni) et destiné aux affaires politiques, militaires et étrangères. En entrant dans ce complexe, 3.500 mètres carrés d'orangers et de palmiers et les jardins de fleurs de nos rêves vous raviront. Les miroirs, les peintures et la literie de ce bâtiment sont un beau régale pour les yeux. La Maison de Ghavam de Chiraz, comme d'autres sites historiques du pays, est fermé jusqu'à nouvel ordre en raison des règles du confinement liées au coronavirus.