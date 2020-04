Récolte d'echium amoenum dans le nord de l'Iran

Téhéran (IRNA)- Voici en image, un ferme d'echium amoenum au village de Fazel Abad dans la province de Golestân. La vipérine, du nom scientifique d’echium, est une plante herbacée de la famille des Boraginaceae. Elle présente une grande ressemblance avec la bourrache, plante qui appartient à la même famille. Sa vie est de courte durée. Elle commence à fleurir la deuxième année, entre les mois d’avril et d’août. Depuis longtemps, on reconnait aux feuilles et aux sommités fleuries séchées de la vipérine des vertus médicinales. Elles sont adoucissantes et ont des propriétés pectorales, dépuratives et diurétiques. On s’en sert pour soigner la bronchite, la toux et la grippe. Ces feuilles sont utilisées sous forme d’infusion. (Photos: Ali Asghar Ghezelseflou)