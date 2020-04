L'armée iranienne désormais dotés de trois nouveaux drones «Made in Iran» d'une portée de 1.500 km

Téhéran (IRNA)- Lors d’une cérémonie tenue à Ispahan, samedi 18 avril, trois types de drones, à savoir «Karrar», «Ababil 3» et «avions à réaction polyvalents», ont été livrés à l’armée de l’air iranienne et à la défense aérienne de l’armée. Le ministre de la défense, le général de brigade Amir Hatami, le commandant du général de brigade aérienne de la République islamique d'Iran (IRIAF), Aziz Nasirzadeh, et le commandant du général de brigade des forces de défense aérienne de l'armée, Alireza Sabahifard, ont assisté à l'événement.