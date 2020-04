Téhéran (IRNA) - Un lot de 4 millions de dollars de matériel médical pour lutter contre le coronavirus a été livré dimanche 19 avril à Téhéran en présence du chef de l'Organisation de secours et de secours et de sauvetage du Croissant-Rouge iranien, et de Negar Gerami, représentante du Programme alimentaire mondial à Téhéran.