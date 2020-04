Iran/coronavirus : fabrication de masques par des artistes

Téhéran (IRNA)- Face à la pénurie de masques en Iran, dans un geste de solidarité et de bienfaisance, un certain nombre d'artistes actifs dans le domaine du théâtre, ont mis en place un atelier de production de masques au Salon du théâtre de Hafez à Téhéran, fermé depuis l'apparition du coronavirus, manière de se sentir utiles et au service de leurs compatriotes. Les matières premières à cette fin sont fournies par des donateurs. De même 27 machines à coudre ont été fournies avec le soutien de la Fondation Roudaki. Dans cet atelier, 3 000 masques sont produits quotidiennement puis distribués par les groupes volontaires dans les zones défavorisées, avant d’être stérilisés à l'Organisation de l'énergie atomique.

Ce qui est intéressant à propos de cet atelier, c'est qu'un certain nombre de citoyens ordinaires, après être informés sur des activités de ces artistes bénévoles, ont participé à cet événement caritatif et assisté aux efforts 24 heures sur 24 (en trois séances de travail), toujours au Salon de théâtre Hafez de Téhéran, avec la production en masse de masques et de gants.