Le 20 avril, journée de Sa’adi, maître de la prose et de la poésie persanes

Téhéran (IRNA)- Le premier jour d'Ordibehesht (le 20 avril) est marqué dans le calendrier iranien comme le jour de commémoration d'Abu-Muhammad Muslih al-Din bin Abdallah Shirazi, qui, avec Rumi et Hafez, est considéré comme l’un des principaux piliers du ghazal (poème d’amour) dans la poésie persane. Né dans la ville iranienne de Chiraz en 1208, Sa'adi est souvent considéré comme le maître de la prose et de la poésie dans la littérature persane et il a été mondialement félicité pour avoir exprimé ses profondes pensées sociales et morales dans un style célèbre pour étant «simple mais impossible à imiter». (Photos: Reza Ghaderi)