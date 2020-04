Iran : le printemps au pied de la montagne Chahou

Sanandaj (IRNA)-Petit tour d'horizon en images de la belle nature printanière au pied de la montagne Chahou à l’ouest de l’Iran. La province du Kurdistan avec une altitude moyenne de deux mille mètres au-dessus du niveau de la mer est l'une des provinces les plus hautes du pays. La différence de hauteur entre les points les plus hauts et les plus bas de la province est d'environ 2 400 mètres. La montagne Chahou dans le sud-ouest de la province avec une hauteur de 3 300 mètres est la plus haute et la zone Alout à Baneh avec une hauteur d'environ 900 mètres est considérée comme le point le plus bas de la province. On y respire un air pur et vivifiant tout en admirant la nature spectaculaire.