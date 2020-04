Lutte anti-coronavirus en Iran : ouverture d'une ligne de production d'éthanol

Téhéran (IRNA)-Une ligne de production de Bioéthanol (méthode de fermentation en moins de 24 heures) a été lancée jeudi 23 avril 2020 en présence du ministre iranien des Sciences, de la Recherche et de la Technologie à l'Institut de Recherche de chimie et de génie chimique à Téhéran dans le cadre de la lutte du pays contre la maladie épidémique mortelle du nouveau coronavirus et pour répondre à la pénurie des désinfectants sur le marché. Certes faire face au coronavirus Covid-19 et surmonter la crise nécessite l’intervention et la coopération de tous les organes exécutifs qui ont les capacités nécessaires à cette fin.