Floraison très décorative de l’arbre Tecomella undulata à Bouchehr

Bouchehr (IRNA)-Tecomella undulata est une espèce d'arbre, connue localement sous le nom de « Derakht-e Anar-e Cheytan » ou la « Grenadier du Diable » dans le sud de l’Iran. Il s’agit d’une espèce d’arbre de petite taille indigène d'Asie du Sud et l'une des plus belles plantes qui se caractérise par ses belles fleurs du monde. Les fleurs de cette espèce sont grandes, inodores, rougeâtres ou rouge jaunâtre, et la longueur de la coupe des fleurs est de quatre à sept centimètres, ce qui est principalement observé dans la province méridionale de l'Iran, Bouchehr, plus précisément dans les comtés de Dachtestan, Tanguestan et Jam. Photo : Abdol Samad Chahriari