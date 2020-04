Iran : la vallée d’Arghavan le long de la rivière Sirvan à l’ouest

Sanandaj (IRNA)- L'un des plus beaux arbres dont les fleurs rose pourpre vif apparaissent en avril-mai avant les feuilles, est « Arghavan » ou l’Arbre de Judée ou Gainier silicastre. Il s’agit d’une espèce d'arbres de la famille des Fabaceae. « Arghavan » est un arbre compatible avec les climats frais et l'une des espèces d'arbres fruitier qui pousse spontanément le long de la rivière Sirvan à l’ouest de l’Iran. En plus de sa beauté particulière, cette plante est également utilisée dans l'artisanat de cette région.