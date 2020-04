Téhéran (IRNA) - La fleur de pissenlit, également appelé en Iran, Qasedak (Petit messager en français) est une plante herbacée et vivace dont la tige atteint une hauteur de 40 cm et possède de nombreux attributs en médecine traditionnelle. Elle pousse dans les contreforts de l'Iran au printemps. Dans l’histoire et la mythologie occidentales, il est courant de faire un vœu lorsque l'on souffle sur les pistils de ce petit génie. Chez nous les Iraniens, cette fleur est porteur de bonnes nouvelles. Ces images ont été prises au parc Pardisan de Téhéran.