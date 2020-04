Iran : Décoration de nœuds, un art pour dénouer « à l’humanitaire »

Chiraz (IRNA)- Guereh Chini (Décoration de nœuds) est une forme d'art géométrique islamique décorative utilisée dans les objets d'architecture et d'artisanat, composée de lignes angulaires qui forment un motif de bretelles entrelacées. Cet art noble et magnifique a encore son utilisation dans les industries du bois. L’Iranien Hamid Rostampour, est l'un des maîtres de cet art qui en plus de « Guereh Chini », est un amateur du « Travail des miroirs » ( Ayeneh kari). Le point encore plus intéressent dans sa carrière de maître, c’est qu’il sélectionne ses élèves parmi les personnes handicapées (physiques et mentales) et autistes et les introduit sur le marché du travail avec une formation gratuite. En outre, des hommes et des femmes qui n'ont pas pu trouver un job après leur sortie de prison travaillaient dans son atelier. Suite à la propagation de l’épidémie du coronavirus en Iran, un bon nombre de ses élèves, y compris les handicapés, ne peuvent plus assister à l'atelier en raison de leurs systèmes immunitaires fragiles. Certes, donner suite à l’initiative humanitaire de cet artiste, dans ces conditions délicates, nécessite plus de soutiens de la part des autorités. Photo : Chiva Sadat Attaran