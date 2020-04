Rubans de tulipes dans le village de Kondor près de Téhéran

Karaj (IRNA) – Le village touristique de Kondor est situé à 22 km au nord-est de Karaj dans la province d'Alborz près de Téhéran. Pour la première fois, 2 millions et 100 000 bulbes de tulipes ont été plantés sur une superficie de 3,5 hectares dans la zone d'écotourisme de « Lezour » de ce village, notamment pour former un immense ruban de tulipes rouges, roses, jaunes, orangés, mauves et blancs... Emerveillement garanti ! Le printemps 2020 est là. Il s’agit d’une véritable œuvre d’art naturelle dans cette région. Un certain nombre de personnes visitent ce village. Un magnifique spectacle reste à découvrir !