Iran Mall, transformé en centre de convalescence pour les malades du coronavirus

Téhéran (IRNA) - Iran Mall est connu comme l'un des plus grands centres sportifs et commerciaux polyvalents et multi-usages de l'ouest de Téhéran. Depuis le 21 mars, les patients du coronavirus en convalescence ont été accueillis dans cet établissement dont certaines parties sont réservés pour les résidents de la capitale qui ont des symptômes du virus de légers à modérés, et qui ne nécessitent donc pas une hospitalisation, ou encore à des personnes qui se rétablissent de la Covid-19. Ce centre pour le moment de soin a été équipé par la Fondation caritative de Tat et s’est mis en pleine crise sanitaire pandémique au service du Ministère iranien de la Santé et de l'Education Médicale.