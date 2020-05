Iran : Kusalan, un joyau dans la région montagneuse d'Uraman

IRNA (Sanandaj) - Les campagnes orientales et septentrionales de la région montagneuse du Kusalan, à l'ouest de l'Iran, donnant sur les villes de Sarvabad et Marivan, sont surnommées le «joyau», des hauteurs d'Uraman, en raison de la beauté irrésistible de leurs paysages à couper le souffle, au printemps. Tout comme d'autres montagnes de la région d'Uraman, Kusalan est riche en beauté : Sources abondantes claires, forets, verdure et végétation luxuriante, lui conférant ainsi une beauté singulière. Des paysages riches et époustouflants qui changent au fil des saisons. Grandiose en un mot! Cette belle arène accueille surtout au printemps les touristes et les habitants de la région. Huraman ou Uraman est une région montagneuse située dans les provinces du Kurdistan et Kermanshah dans l'ouest de l'Iran et dans le nord-est de l'Irak dans la région du Kurdistan irakien. En Iran, la région comprend les villes de Paveh et Mariwan et en Irak, Halabja.