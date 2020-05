Téhéran (IRNA)- Pour la première fois, les Téhéranais ont pu faire une soirée Drive in à l’heure où une grande majorité des salles de cinéma sont closes à cause des mesures de confinement liées à l’épidémie de coronavirus. En effet, ils permettent aux spectateurs de s’offrir une «sortie ciné» au parking de la tour Milad, tout en respectant les gestes barrière de distanciation sociale et sans sortir de leur voiture. (Photos: Davoud Ghahrdar)