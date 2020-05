Iran/Guilan : le complexe résidentiel et récréatif Yadegar-e Pedar, une combinaison d'entrepreneuriat et d'amour

Lancé il y a trois ans, par un couple iranien thaïlandais dans le village de Packam dans le quartier Chanderman de la ville de Masal dans la province touristique de Guilan, au nord de l’Iran,le complexe résidentiel et récréatif « Yadgar-e Pader » (qui signifie en français « Le souvenir du papa »), a crée des emplois pour 17 personnes. On peut y voir des symboles faits-mains, de la province de Guilan et de pays comme le Népal, le Japon, la Chine, la Suède, la France et la Thaïlande. Ornées d'éléments artisanaux et symboliques, ce complexe typique traditionnel réserve un accueil chaleureux aux touristes iraniens et étranges dans une ambiance authentique et décontractée où l’on vous bichonne avec le sourire ! En plus des touristes iraniens, le couple irano-thaïlandais a déjà accueilli des touristes d'Allemagne, de France, de Belgique, de Thaïlande et des pays arabes. Photographe : Farzad Hassanpour.