IRNA (Arak)- Le district de Za’lian est situé dans la province de Markazi à une distance de 60 km de la ville d'Arak et dans la partie ouest de la ville de Chazand. Cette zone est considérée comme l'une des zones touristiques et récréatives de la province de Markazi, au centre de l’Iran, en raison de sa verdure et de ses sources nombreuses et abondantes.