Les collines de l'Âge du fer dans la plaine de Qazvin

IRNA(Qazvin) - La colline de Sagz Abad située dans la plaine de Qazvin, dans la région de Bouin Zahra est l'une des anciennes collines de l'Iran qui remonte à la fin du Xe millénaire avant notre ère et à la période achéménide. Datant également de l'Âge du fer, la colline de Sagz Abad correspond également à l'un des plus anciens réseaux d'implantations humaines sur le plateau iranien. Ces collines, appelées Zagheh, Qabrestan et Sagz Abad, qui ont entre 7.000 et 9.000 ans, restent l'un des plus anciens sites archéologiques du monde.