Lac Mianshe (Churat) au nord de l'Iran, créé par un tremblement de terre

Téhéran(IRNA)- Le lac Mianshe (Churat), connu comme le lac jumeau de la mer Caspienne, est situé à 10 km du village de Churat entre Sari et Kiashahr dans la province de Mazandaran. Le lac est d'environ 2,5 hectares et est également appelé lac Churat en raison de sa proximité avec le village de Churat. Le lac a été formé en 1939 après que des tremblements de terre et des glissements de terrain ont bloqué le chemin de la source près du lac. Lorsque l'eau diminue, l'émergence des restes d'arbres sur le site de formation du lac crée un paysage spectaculaire. Le lac est situé dans le sillon d'une vallée escarpée et est entouré de forêts luxuriantes et de vieux arbres. La forme géométrique du lac est elliptique et sa profondeur varie en fonction des précipitations saisonnières. Les poissons du lac sont jetés par les locaux. (Photos: Ehsan Fazli Osanlou)