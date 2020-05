Journée nationale de Chiraz: emblème de l'histoire, de la culture et de la littérature perses

Téhéran(IRNA)- Le 15e jour d'Ordibehesht dans le calendrier persan qui tombe le 4 mai de cette année a été désigné comme le jour de Chiraz en raison de son importance historique et culturelle ainsi que de sa beauté unique. Chiraz, en tant que ville d'éminents poètes iraniens Saadi et Hafez, et avec une grande expérience dans l'histoire et la culture de cette terre, a une place spéciale parmi les Iraniens. C'est l'une des villes les plus historiques d'Iran, une ville spectaculaire avec de nombreux jardins et monuments historiques qui accueille chaque année des milliers de touristes. (Photos: Reza Ghaderi)