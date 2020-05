Qom (IRNA) - Le printemps à Qom est très court mais beau. Les rues, les places, les parcs et autres lieux de divertissement sont magnifiques dans ces jours printaniers. La verdure du printemps dans la ville sainte de Qom, près de Téhéran, disparaîtra rapidement en raison de la chaleur extrême. Les compositions florales dans les parcs et les passages ont couvert la ville de beaux vêtements, renforçant la vitalité, l'énergie et le dynamisme des gens dans les conditions difficiles dues à la pandémie du coronavirus.