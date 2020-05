Chiraz (IRNA)-La mosquée Aqa Lar dans le quartier Lab-e Ab de Chiraz est l'une des mosquées historiques dont la construction remonte à la période Qajar. Elle est enregistrée sur la liste des monuments nationaux de l'Iran il y a presque 19 ans. Les colonnes, l'autel et la maçonnerie de cette mosquée sont à la fois simples et spectaculaires. L'architecture et les carreaux d'entrée redoublent encore la beauté de cette mosquée./Photo: Chiva Sadat Attaran