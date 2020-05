Iran : le lac « Mamrez » à Mazandaran au nord

Nowchahr (IRNA)- Le lac Mamrez est situé à 5 km au nord du village de Chalandar de la ville de Nowchahr dans la province de Mazandaran. À l'intérieur du lac se trouvent des arbres desséchés d’une façon intéressante prenant des formes terrifiantes. En raison de son look mystérieux et du silence éternel qui y règne, le lac est connu sous le nom de « Lagon des fantômes ». Le lac Mamerz est situé au milieu d'une forêt de feuillus dense dans la région du Molah Kola. La longueur du lac est d'environ 700 mètres et sa largeur est de 300 mètres.

Le Lagon des fantômes est également inscrit sur la liste du patrimoine naturel de l'Iran. Peu connu des touristes et des aventuriers, il est l'une des attractions naturelles et les plus vierges de la région du Nord de l’Iran. En raison de la nature vierge de la région, la possibilité d’y rencontrer les animaux sauvages est très forte. Il conviendra de visiter Cette terrible zone humide, pendant les saisons chaudes (Printemps et été).