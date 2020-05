Mosquée Nasir Al-Molk de Shiraz: un chef-d'œuvre de l'architecture islamique en Iran

Téhéran (IRNA)- Il s'agit de l'une des plus belles architectures photographiées de Chiraz, construite pendant la dynastie Qâdjâr à la fin du XIXe siècle. C'est l'une des mosquées les plus uniques et différentes d'Iran. La mosquée est célèbre pour ses verres colorés et ses carreaux sont uniques en leur genre. Surtout connue sous le nom de «mosquée rose» parce que ses carreaux sont joliment décorés avec une couleur rose rosée par excellence, elle est également appelée «mosquée de couleurs», «mosquée arc-en-ciel» ou «mosquée kaléidoscope». Elle est située dans une région au sud de la rue Lotf Ali Khan Zand. La mosquée a été construite sur ordre de Mirza Hasan Ali Nasir ol Molk, un souverain qâdjâr. Mohammad Hasan-e-Memar, un architecte iranien, et Mohammad Reza KashiSaz étaient deux concepteurs de cette mosquée. La construction de cette élégante mosquée a été terminée après 12 ans. (Photos: Reza Ghaderi)