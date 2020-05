Iran: un cortège funèbre pour 19 victimes d'un incident lié à un exercice naval

Téhéran (IRNA)- Un cortège funèbre a été organisé pour 19 membres du personnel de la marine iranienne qui ont perdu la vie lors d’un récent incident impliquant le navire logistique et de soutien Konarak de la marine dans les eaux méridionales du pays. La cérémonie s'est tenue mardi dans la ville portuaire de Chabahar, dans le sud-ouest du pays, en présence de hauts responsables militaires et d'un certain nombre de hauts responsables de l'État, tout en observant les règles de distanciation sociale en place pour limiter une épidémie de coronavirus. Quinze autres personnes ont également été blessées dans l'accident survenu dimanche, 11 mai, alors qu'un certain nombre de navires de la Marine effectuaient un exercice près des eaux situées à proximité des ports de Jask et Chabahar qui appartiennent respectivement aux provinces voisines de Hormozgan et de Sistan et Balûchistân. (Photos: Rostam Karimi Nejad)