Iran : Lac Gohar Neguin, à la montagne d’Ochtoran Kouh à l’ouest

Khorramabad (IRNA)- En image la belle nature de la zone protégée d'Ochtorankouh et du lac Gohar dans la ville de Doroud. Photo : Milad Baqeri L'Ochtoran Kouh est un massif du Zagros, regroupant de nombreux sommets de plus de 4 000 m d'altitude, dont le plus élevé est San-Borān avec 4 150 m. Le massif suit une orientation nord-ouest/sud-est et est situé à 15 km au sud de la ville de Doroud dans la province du Lorestan, dont à l’ouest, dont il est le point culminant. Ochtoran Kouh signifie la « montagne des chameaux » en persan. Le massif est nommé ainsi en raison de sa forme étalé avec huit sommets de plus de 4 000 m se succédant, faisant penser à une caravane de chameaux.