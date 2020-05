Désert de Varzaneh: l'un des plus beaux déserts de l'Iran

Téhéran (IRNA)- Le désert de Varzaneh, dans le sud-est d'Ispahan, dans le centre de l'Iran, est situé à 100 km à l'est d'Ispahan. Profitant du plaisir de marcher le long de la zone humide, vous pourrez découvrir des sentiers désertiques sur des dunes d'une superficie de 1700 hectares. Une ville où toutes ses rues descendent jusqu'à la rivière Zayande Rud. Le désert de Varzaneh est le désert le plus accessible de la ville d'Ispahan, et l'étendue inégalée de dunes de sable de différentes formes et de paysages sablonneux au-dessus des pentes du sable est incontestable. C’est un endroit idéal pour observer les étoiles la nuit et bien plus que vous découvrirez par vous-même. L'un des paysages naturels les plus originaux de Varzaneh est l'écosystème aquatique avec la zone sèche de la zone humide internationale de Gavkhuni. La zone humide de Gavkhuni est comme un joyau dans le désert central de l'Iran. (Rasoul Shojaï)