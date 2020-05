Iran/Hamedan : le tombeau d'Esther et de Mordechai à l’ouest

Hamédan (IRNA)-Homayoun Sameyah Najaf Abadi, le Président de l'Association juive de Téhéran, a visité dimanche le tombeau d'Esther et de Mordechai après l’incendie qui a touché le site. Voici des images exclusives de l'Agence de presse de la République islamique (IRNA) montrent la tombe après l'incendie. Le tombeau d'Esther et de Mordechai est situé dans la rue Chariati, au centre de la ville de Hamadan, à l’ouest de l’Iran. Estimé abriter les restes de la reine biblique Esther et de sa cousine Mordechai, il s’agit du lieu de pèlerinage le plus important pour les Juifs de notre pays et du monde. Ce tombeau fait également partie de l'un des monuments du patrimoine culturel enregistrés d'Iran.