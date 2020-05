Récolte du thé de printemps à Gilan

Téhéran (IRNA)- La récolte de thé de printemps dans les fermes de Gilan commence à partir de la fin du deuxième mois du printemps. Le thé récolté dans les fermes de Gilan dans le nord de l'Iran au printemps a une amertume et un goût astringent par rapport au thé produit pendant les saisons d'été et d'automne. Momtaz, Shekasteh, Ghalam, Barouti et Khak est une importante variété de thé sec produit dans le nord de l'Iran. Le thé est cultivé sur 25 000 hectares de terres dans les provinces de Gilan et Mazandaran, dans le nord de l'Iran. La province de Gilan représente 90% de la production de thé en Iran. (Photos: Amin Rahmani)