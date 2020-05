Cette année, les célébrations de la Journée internationale de Qods, n'auront pas lieu en raison de l'épidémie de coronavirus et des restrictions sanitaires imposées pour contenir l'épidémie. Mais les passionnés de la Palestine et de sa cause se sont donnés rendez-vous sur les réseaux sociaux. Un discours du Leader de la RII, l’honorable Ayatollah Khamenei est également attendu pour demain vendredi 22 mai à midi heure de Téhéran.