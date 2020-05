Téhéran (IRNA)- En raison de la pandémie du coronavirus et des restrictions imposées pour endiguer la maladie mortelle, les célébrations de la Journée mondiale de Qods sont passées en ligne et de manière virtuelle partout dans le monde, ce vendredi 22 mai. En plus, Téhéran a été également le théâtre d'un rassemblement populaire spontané au cours duquel les crimes du régime sioniste et de ses alliés ont été condamnés. (Photos: Hassan Shiravan et Asghar Khamseh)