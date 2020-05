Iran : douce nature printanière de Guermi à Moghan

Ardabil (IRNA) –Située à 110 km au nord de la province d'Ardabil, et dans la partie montagneuse de la région de Moghan, à l’ouest de l’Iran, la ville de Guermi, est connue comme une région qui jouit d’un double printemps en raison de son climat tempéré et humide. La nature s’habillent en vert dans cette ville deux fois : au printemps et en automne. Avec ses plaines luxuriantes pleines de fleurs, elle invite tout amoureux de la nature à la visiter. (Photographe : Hassan Fakheri)