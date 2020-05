L'essor du commerce et de l'emploi dans le plus grand port océanique d'Iran

Chabahar (IRNA) - Le port de Chahid Behechti de Chabahar au sud-est de l’Iran avec une capacité de plus de huit millions et demie de tonnes de déchargement et de chargement annuel reste toujours actif pendant les jours difficiles dus à l’épidémie du coronavirus. Certains jours, plusieurs navires transportant des marchandises de base y accostent, ce qui promet un boom du commerce et de l'emploi dans le plus grand port océanique d'Iran et le développement de l'est du pays, en particulier la province du Sistan et du Baluchestan. Photo: Rostam Kariminejad