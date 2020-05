Iran/Zanjan : les hauteurs arc-en-ciel d’Ala Daghlar au nord-ouest

Zanjan (IRNA)-Les montagnes arc-en-ciel sont appelées en turc « Ala Daglar ». « Ala » signifie coloré et « Daghlar » veut dire montagne. Cette montagne est située dans la ville mahnechan de la province de Zanjan, au nord-ouest de l’Iran et s'étend jusqu'à Tabriz. Cette montagne doit sa couleur à une accumulation de sédiments depuis des millions d'années. Son aspect multicolore, totalement naturel, est dû au mélange d'oxyde de fer rouge, de la couleur verte du sulfate de cuivre, blanche du sel, du soufre jaune, et des couleurs secondaires d’orange et du brun. L'âge de ces montagnes est estimé à quinze millions d'années et il est considéré comme un chef-d'œuvre naturel. Les montagnes d'Ala Daghlar de Zanjan, ont également une version étrangère : Le parc géologique national de Zhangye Danxia, réputé pour les couleurs inhabituelles des rochers. Ces derniers sont le résultat d'environ 24 millions d'années de dépôt de grès et d'autres minéraux, donnant un résultat semblable à un mille-feuille. En 2010, il a été nommé site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais en Iran, cette région spectaculaire reste inconnue du public.