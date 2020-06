Iran : cueillette de roses à Kachan sous l'ère du Covid-19

Kachan (IRNA)- La saison de la récolte et de la distillerie de roses a déjà commencé sur 2 580 hectares de jardins de fleurs de Mohammadi (rosse) à Kachan, l’une des villes de la province centrale d’Ispahan. En Iran, Kachan c’est la ville de la rose où on cultive cette belle fleur parfumée et on la distille pour en faire des hydrolats ou des huiles essentielles. On peut au mieux assister au festival de la rose, qui se tient au moment de la récolte de la fleur, en avril-mai. L’occasion pour l’acheter et goûter l’eau de rose, boire des thés parfumés à la rose ou encore acheter des pétales ou des fleurs de rose séchées. Le festival a eu lieu cette année sous l’ère de l’épidémie du coronavirus sans présence significative de touristes dans la capitale iranienne des fleurs et des roses.