Iran/Damghan : TariKhaneh, la mosquée la plus ancienne subsistante de l’Iran

Semnan (IRNA)-TariKhaneh est la mosquée la plus ancienne subsistante du territoire iranien et l'un des anciens monuments de Damghan dans la province de Semnan, au centre. Selon les recherches de la Direction générale de l'Archéologie, il est en effet un ancien temple zoroastrien, avant la domination arabe de l'Iran et devient mosquée au IXe siècle. Son style de construction est typique de l’ère sassanide : L'ensemble est construit autour d'une cour de plan carré entourée d'arcades voûtées soutenues par des arcs de briques et des piliers circulaires. Les colonnes font 3,5 mètres de hauteur et presque 2 mètres de diamètre. Tarikhaneh vient de khâneh: "maison" en persan, et târi, "Dieu" en langue turque. Le monument a été enregistré le 6 janvier 1932 au patrimoine national d'Iran.