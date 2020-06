Les pentes inférieures du mont Sabalan à Ardabil

Téhéran (IRNA)- Les montagnes Sabalan ont commencé pour la vallée de Ghareh Souh au nord-ouest d'Ardebil et s'étendent dans la direction est-ouest, 60 km de long et s'étendent sur environ 48 km jusqu'à la montagne de Qusheh-e-Dagh au sud d'Ahar, et par cette montagne, Qaradha Des sommets connectés. Le mont Sabalan surplombe les trois villes d'Ardebil, Ahar et Meshkinshahr. Cette montagne est à 25 km au sud-est de la ville de Meshgin et à environ 40 km de la ville d'Ardabil. Sabalan est le troisième plus haut sommet d'Iran et une montagne volcanique inactive. La hauteur de son plus haut sommet, appelé Soltan Savalan, atteint 4811 mètres.