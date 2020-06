Téhéran (IRNA)- Le projets du barrage d'Oshnavieh (Chapar Aabad) dans la province de l'Azerbaïdjan occidental, celui de l'unité 1 de la section vapeur à cycle combiné d'Assaluyeh, et le projet du développement du réseau de distribution électrique de Bushehr, et un certain nombre d'autres projets ont ouvert jeudi juin par vidéoconférence sur ordre du président Rohani.