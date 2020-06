Téhéran (IRNA)- Jangal-Abr ou forêt de nuages du Tuskestan fait partie des forêts hyrcaniennes les plus anciennes et les plus belles, qui est célèbre pour l'étreinte passionnée du brouillard et des nuages qui se déposent sur pieds des montagnes. Ce site naturel spectaculaire, qui abrite des espèces animales et végétales rares, peut être une bonne destination de vacances pour ceux qui ont besoin d'un changement d'air.