Gorgan (IRNA) - Kaboudwal est la seule cascade pleine de moussue en Iran. Située à 5 km au sud-est de la ville d'Aliabad-e Katoul dans la province septentrionale du Golestan, il se trouve au cœur de la forêt et des pentes du mont Haroun. Sa hauteur est d'environ six mètres et son eau est fraîche et potable.